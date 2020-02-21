Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в игре против «Монреаля» - Советский спорт
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21 февраля 2020 06:18ХоккейНечаев Юрий

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в игре против «Монреаля»

В последних шести матчах «Кэпиталз» потерпели пять поражений.

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1).

У хозяев одну из шайб забросил Александр Овечкин. Теперь на счету россиянина 699 шайб за карьеру в НХЛ. Овечкин прервал серию из пяти матчей без набранных очков. Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «+1».

В таблице Восточной конференции «Канадиенс» занимают 13-е место, набрав 62 очка. «Кэпиталз» - четвертые (79).

22 февраля «Вашингтон» сыграет в гостях с «Нью-Джерси», а 23-го числа «Монреаль», также на выезде, встретится с «Оттавой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Овечкин, 8. Эллер, 38. Уилсон (Кузнецов), 60 — Уэбер, 18. Галлахер, 39. Шьяро, 41, 61.

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