Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Сан-Хосе» (видео) «Шаркс» потерпели второе поражение подряд.

«Нью-Джерси» одержал домашнюю победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

В составе победителей в обеих голевых комбинациях принял участие Никита Гусев, дважды ассистировавший партнерам. Теперь на его счету 35 (10+25) очков в 57 матчах текущего сезона.

«Девилз» набрали 56 очков и занимают 14-е место в таблице Восточной конференции. «Шаркс» - 13-е на Западе (56).

22 февраля «Нью-Джерси» примет «Вашингтон», а днем позже «Сан-Хосе» сыграет в гостях против «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Братт (Гусев), 37. Суббэн (Гусев), 43 — Хед, 8.