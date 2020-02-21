«Коламбус» проиграл «Филадельфии», Гавриков набрал одно очко (видео) «Блю Джекетс» потерпели седьмое поражение подряд.

«Коламбус» на своем льду проиграл в овертайме «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 0:1).

Автором победной шайбы стал Кевин Хейс. Защитник гостей Иван Проворов очков не набрал и заработал показатель полезности «+1».

Игрок «Коламбуса» Владислав Гавриков набрал одно очко за результативную передачу.

В таблице Восточной конференции «Флайерз» занимают пятое место, набрав 75 очков. «Блю Джекетс» - шестые (73).

22 февраля «Филадельфия» на своем льду примет «Виннипег», а 23-го числа «Коламбус» сыграет в гостях с «Нэшвиллом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Бьоркстранд (Гавриков), 1. Фолиньо, 10. Матто, 24 — Конечны, 10. Обе-Кубель, 35. Жиру, 36. Хейс, 64.