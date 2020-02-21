Защитник «Монреаля»: У Овечкина самый опасный бросок в НХЛ Сегодня «Кэпиталз» потерпели очередное поражение в регулярном чемпионате НХЛ.

Защитник «Монреаля» Бен Шьяро отдал должное нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину.

«У него самый опасный бросок в НХЛ. Если не уделять внимания его игре, он обязательно создаст неприятности. К нему всегда нужно проявлять больше внимания», - цитирует Yahoo! Sports Шьяро.

Напомним, сегодня «Вашингтон» в овертайме проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1).

У хозяев одну из шайб забросил Овечкин. Теперь на счету россиянина 699 шайб за карьеру в НХЛ. Овечкин прервал серию из пяти матчей подряд без набранных очков.

В таблице Восточной конференции «Канадиенс» занимают 13-е место, набрав 62 очка. «Кэпиталз» - четвертые (79).

22 февраля «Вашингтон» сыграет в гостях с «Нью-Джерси», а 23-го числа «Монреаль», также на выезде, встретится с «Оттавой».