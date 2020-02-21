«Флорида» уступила «Лос-Анджелесу», Бобровский отразил 35 бросков (видео) В последних четырех матчах «Кингз» одержали три победы.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» на своей площадке взял верх над «Флоридой» со счетом 5:4 (2:2, 2:1, 1:1).

В составе проигравших одно очко за результативную передачу набрал Евгений Дадонов. Ворота «Флориды» защищал Сергей Бобровский. Российский вратарь отразил 35 из 40 бросков по своим воротам.

«Кингз» набрали 49 очков, но остались на последнем месте в таблице Западной конференции. «Пантерз» - 10-е на Востоке (70).

23 февраля «Лос-Анджелес» на своем льду примет «Колорадо», а «Флорида» сыграет в гостях с «Вегасом».

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«Лос-Анджелес» — «Флорида» — 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)

Голы: Виларди, 2. Даути, 16 (бол.). Мур, 31. Фрк, 39. Хаттон, 53 — Барков, 8, 9. Юбердо (Дадонов), 24 (бол.). Хоффман, 41 (бол.).