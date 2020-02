Источник: «Монреаль» и Ковальчук ведут переговоры о новом контракте

«Монреаль» надеется сохранить в своем составе нападающего Илью Ковальчука и уже предложил ему новый контракт.

«Идут разговоры о продлении контракта Ковальчука в «Монреале» на год. Вероятный базовый оклад составит $3,5 млн, но он может подняться до $5 млн с учетом бонусов. Идет обсуждение различных условий соглашения», - написал в Twitter журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.

