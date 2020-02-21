Источник: «Монреаль» и Ковальчук ведут переговоры о новом контракте

«Монреаль» надеется сохранить в своем составе нападающего Илью Ковальчука и уже предложил ему новый контракт.
«Идут разговоры о продлении контракта Ковальчука в «Монреале» на год. Вероятный базовый оклад составит $3,5 млн, но он может подняться до $5 млн с учетом бонусов. Идет обсуждение различных условий соглашения», - написал в Twitter журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.
Напомним, Ковальчук перешел в «Монреаль» из «Лос-Анджелеса» по ходу нынешнего сезона. В составе «Канадиенс» россиянин провел 21 матч и набрал 12 (6+6) очков.
Сегодня «Вашингтон» в овертайме проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1). Ковальчук результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «+1».
В таблице Восточной конференции «Канадиенс» занимают 13-е место, набрав 62 очка. 23 февраля «Монреаль» на выезде встретится с «Оттавой».
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев Нагельсманн пишет историю. Побил рекорд Тедеско и обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне «Лейпциг» в ярком противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» одержал минимальную выездную победу. 20.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем Панарин и Бучневич тащат «Рейнджерс». Шестеркин на высоте (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 20.02.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл Камил Гаджиев: В футболе - за «Спартак», в хоккее - за «Динамо» Гостем редакции «Советского спорта» стал глава компании Fight Nights Камил Гаджиев. 14.02.2020 18:00 ММА Галимзянов Данил Финт Шишкина: Как вернуться в «Спартак», но остаться в ФНЛ Защитник возвращается в «Спартак», но будет играть за вторую команду. 20.02.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем «Победа – не самая сложная задача». Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем Мнения боксеров накануне встречи. 20.02.2020 10:30 Бокс Усачев Владислав Зе Луиш спасает шансы для «Порту». «Байер» выиграл, но не убедил (видео) До выхода экс-спартаковца на замену «фармацевты» почти не знали трудностей и уверенно вели со счетом 2:0. 21.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Побьет ли Яшкин рекорд Мальцева? О личных рекордах в КХЛ У игроков клубов КХЛ есть еще неделя, чтобы побить рекорды. 20.02.2020 11:30 Хоккей Жидков Владимир Малкин заболел прямо перед матчем, «Питтсбург» и без него уверенно выиграл (видео) Очередной игровой день НХЛ подарил болельщикам настоящее голевое раздолье. Почти в каждом из состоявшихся матчей было забито много голов. 19.02.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл