Источник: «Монреаль» и Ковальчук ведут переговоры о новом контракте Сегодня «Канадиенс» обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Монреаль» надеется сохранить в своем составе нападающего Илью Ковальчука и уже предложил ему новый контракт.

«Идут разговоры о продлении контракта Ковальчука в «Монреале» на год. Вероятный базовый оклад составит $3,5 млн, но он может подняться до $5 млн с учетом бонусов. Идет обсуждение различных условий соглашения», - написал в Twitter журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.

Talked about what a Kovalchuk extension in Montreal might look ~*. 1 year...~*ly base salary of $3.5 that can climb to $5 mil with bonuses. Very Jagr-~*. Parameters being discussed. Trade still a strong option, but extension talks ongoing. — Darren Dreger (@DarrenDreger) February 21, 2020

Напомним, Ковальчук перешел в «Монреаль» из «Лос-Анджелеса» по ходу нынешнего сезона. В составе «Канадиенс» россиянин провел 21 матч и набрал 12 (6+6) очков.

Сегодня «Вашингтон» в овертайме проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1). Ковальчук результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «+1».

В таблице Восточной конференции «Канадиенс» занимают 13-е место, набрав 62 очка. 23 февраля «Монреаль» на выезде встретится с «Оттавой».