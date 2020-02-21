Том Уилсон: Нужно отдать соперникам должное - они играют в хоккей, которому трудно противостоять Правый нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

- Нужно отдать соперникам должное: они играют в тот бренд хоккея, которому трудно противостоять. У них есть и скорость, и мастерство.

Мы довольно неплохо начали, но затем пропускали голы в самые неподходящие моменты. В самом конце периода я не сумел заблокировать бросок, и нам забили с пятака. Если нам удастся взять такие моменты под контроль, все наладится, - цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Вашингтон» выиграл три игры из последних десяти матчей в чемпионате. В ночь с четверга на пятницу «Кэпиталз» на своем льду в овертайме уступили «Монреалю» со счетом 3:4.