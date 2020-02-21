«Анахайм» обменял Каше в «Бостон» «Дакс» идут на предпоследнем месте в Западной конференции.

Пресс-служба «Анахайм Дакс» сообщила о том, что команда обменяла нападающего Ондржея Каше в «Бостон Брюинз».

В обратной направлении последовали форвард Дэвид Бэкеса и защитник Аксель Андерссона.

Также «Дакс» получили выбор в первом раунде драфта-2020.

#NHLBruins acquire Ondrej Kase from @AnaheimDucks in exchange for David Backes, Axel Andersson and a 2020 1st-round pick: https://t.co/sBchhozQo7 pic.twitter.com/gINvF6X4QQ — Boston Bruins (@NHLBruins) February 21, 2020

24-летний Каше в текущем сезоне набрал 23 (7+16) очка в 49 матчах. На счету 35-летнего Бэкеса лишь одна забитая шайба и два ассиста в 16 поединках. 20-летнего Андерссона «Брюинз» выбрали во втором раунде драфта 2018 года под 57-м номером.

На данный момент «Анахайм» занимает 14-е место в Западной конференции, набрав 55 очков в 60 встречах. Что касается «Бостона», то команда идет на первой строчке Востока (88).