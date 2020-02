«Анахайм» обменял Каше в «Бостон»

Пресс-служба «Анахайм Дакс» сообщила о том, что команда обменяла нападающего Ондржея Каше в «Бостон Брюинз».

В обратной направлении последовали форвард Дэвид Бэкеса и защитник Аксель Андерссона.

Также «Дакс» получили выбор в первом раунде драфта-2020.

#NHLBruins acquire Ondrej Kase from @AnaheimDucks in exchange for David Backes, Axel Andersson and a 2020 1st-round pick: https://t.co/sBchhozQo7 pic.twitter.com/gINvF6X4QQ