Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Каролину» - Советский спорт
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22 февраля 2020 08:22Хоккей

Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Каролину»

Хоккеисты «Рейнджерс» обыграли «Каролину» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

В составе нью-йоркской команды заброшенными шайбами отметились Мика Зибанежад (17-я минута), Йеспер Фаст (30), Брэди Шей (37), Артемий Панарин (42) и Райан Строум (59). У «Харрикейнз» точными бросками отличились Брок Макгинн (24) и Себастьян Ахо (46), которому ассистировал Андрей Свечников.

Отметим, что Панарин также записал на свой счет результативную передачу.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков и одержал шестую победу подряд.

После этой игры «Каролина» с 72 очками занимает восьмое месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Рейнджерс» с 68 очками расположились на 11-й строчке

В следующем матче «Харрикейнз» в гостях сыграют против «Торонто», а «Рейнджерс» дома встретятся с «Сан-Хосе».

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