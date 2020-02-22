Панарин набрал 400 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в матче против «Каролины» (5:2) набрал 400-е очко за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Напомним, что во встрече с «Харрикейнз» нападающий отметился заброшенной шайбой и одной результативной передачей. После этой игры счету 28-летнего форварда 401 очко (147+254).

Таким образом, Панарин вошел в число пяти действующих хоккеистов, набравших 400 очков в первых пяти сезонах в лиге, компанию ему составляют Александр Овечкин, Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Евгений Малкин.

Добавим, что в текущем сезоне Панарин набрал 81 очко (31+50) в 59 встречах регулярного чемпионата.