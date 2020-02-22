«Бостон» в гостях взял верх над «Калгари», одержав пятую победу в чемпионате кряду Хоккеисты «Бостон» обыграл «Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В составе «Брюинз» дубль оформил Патрис Бержерон (3-я и 7-я минуты), еще по одной заброшенной шайбе на свой счет записали Чарли Койл (13) и Брэд Маршанд (21). У «Флэймз» точными бросками отличились Микаэль Баклунд (1, 3) и Джонни Годро (4).

После этой игры «Бостон» набрал 90 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Калгари» с 68 очками занимает на Западе восьмое место.

В следующем матче «Брюинз» на выезде сыграют против «Ванкувера», а «Флэймз» в гостях встретятся с «Детройтом».