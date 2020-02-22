Джордан Эберле: Варламов давал нам шанс в каждом выездном матче, и сегодняшний не был исключением Нападающий «Айлендерс» Джордан Эберле – об игре голкипера команды Семена Варламова в матче против «Детройта».

- Варламов был великолепен. Он давал нам шанс в каждом матче в гостях, и сегодняшний не был исключением. На его счету несколько крутых сэйвов. Было несколько моментов, когда мы проваливались в своей зоне, но он нас спасал, - цитирует Эберле официальный сайт НХЛ.

Напомним, что во встрече с «Ред Уингз» Варламов отразил 21 бросок из 22.