«Трактор» обыграл «Сибирь», во второй раз подряд одержав «сухую» победу 19 февраля челябинцы выиграли 5:0 у «Адмирала».

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» – «Сибирь» завершился со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

На 25-й минуте Ник Бэйлин открыл счет в меньшинстве, а три остальные гола хозяева организовали в концовке матча. На 51-й минуте отличился Томаш Гика, а далее Лукаш Седлак сделал дубль. На 54-й минуте чех направил шайбу в пустые ворота, а на 56-й установил итоговый результат 4:0 в формате 4 на 3. Вратарь «Трактора» Иван Федотов отразил 37 бросков хоккеистов «Сибири».

Челябинская команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, находясь на 12-м месте с 53 очками после 60 встреч.

«Сибирь» идет на 5-й позиции, набрав 70 очков в 60 играх.

25 февраля «Трактор» сыграет в гостях с московским «Динамо», а «Сибирь» примет магнитогорский «Металлург».