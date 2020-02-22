«Витязь» проиграл «Северстали» по буллитам, но все равно вышел в плей-офф ХК «Сочи» подмосковную команду уже не догонит.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» – «Витязь» завершился со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). Команда из Череповца добыла победу в серии буллитов (2:1).

Обе шайбы в основное время были заброшены в большинстве. На 4-й минуте счет открыл форвард хозяев Владислав Кодола, на 27-й равновесие восстановил Александр Семин.

«Витязь» потерпел четвертое поражение подряд, но заработанное в Череповце очко вывело подмосковную команду в плей-офф.

«Витязь» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка в 60 матчах. Восьмым идет «Торпедо» (62 очка, 61 игра), а «Сочи» – девятый (59 очков, 60 игр).

Даже если сочинцы догонят «Витязь» по набранным очкам, подмосковная команда окажется выше за счет большего количества побед в основное время.

«Северсталь» находится на 10-й строчке Запада, набрав 56 очков в 61 матче. Команда из Череповца завершит сезон 25 февраля домашним матче против «Сочи».

«Витязь» 25 февраля примет «Спартак».