«Сочи» обыграл «Торпедо» и сохранил шансы на плей-офф Нижегородцы в данный момент занимают восьмое место на Западе.

Матч регулярного чемпионата «Сочи» – «Торпедо» завершился со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу на третьей минуте овертайма забросил Сергей Шмелев после передачи Дениса Мосалева.

Вратарь «Сочи» Илья Проскуряков отразил в этой встрече 26 бросков.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 61 матче.

«Сочи» идет на девятом. У команды Александра Андриевского 59 очков после 60 встреч.

«Торпедо» 25 февраля встретится дома с «Йокеритом». Если нижегородцы в этой встрече не проиграют в основное время, то выйдут в плей-офф независимо от результатов преследователей в оставшихся матчах.

«Сочи» 25 февраля сыграет на выезде с «Северсталью», а 27-го встретится в Москве с ЦСКА.