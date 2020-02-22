Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ в матче «Вашингтона» против «Нью-Джерси» Россиянин занимает седьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

В матче регулярного чемпионата «Нью-Джерси» – «Вашингтон» капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ. На 45-й минуте Овечкин сделал счет 2:2 после передачи Евгения Кузнецова. Всего в 1144 играх регулярных чемпионатов 34-летний российский нападающий набрал 1270 (700+570) очков. В таблице лучших снайперов за всю историю НХЛ Овечкин занимает 8-е место. На седьмом находится Майк Гартнер, автор 708 голов. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы в 1487 матчах.