Юбилейный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче против «Нью-Джерси» На 45-й минуте Александр забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» – «Вашингтон» завершился со счетом 3:2.

По ходу встречи «Девилз» вели 2:0. Йеспер Братт открыл счет на 13-й минуте, а на 33-й после его передачи реализовал большинство Уэйн Симмондс. В этой комбинации принял участие Никита Гусев.

На 35-й счет «размочил» Том Уилсон, реализовав лишнего, а на 45-й Овечкин восстановил равновесие после передачи Евгения Кузнецова. Это была 700-я шайба 34-летнего капитана «Кэпиталз» в регулярных чемпионатах НХЛ и 42-я в нынешнем сезоне. В активе Кузнецова 29 результативных передач в чемпионате-2019/20.

Тем не менее, «Вашингтон» по итогам встрече даже очка не получил. На 59-й минуте в большинстве отличился защитник «Нью-Джерси» Деймон Северсон, а Гусев сделал свою вторую результативную передачу. Всего в активе Никиты 27 ассистентских очков.

В статистике Овечкина 700 голов, 570 результативных передач и 1270 очков в 1144 играх регулярных чемпионатов. Российский нападающий занимает 8-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. На седьмом находится Майк Гартнер, автор 708 голов. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы в 1487 матчах.

«Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков в 61 встрече. «Нью-Джерси» находится на 14-й строчке с 53 очками после 61 игры.

Впервые в нынешнем сезоне «Кэпиталз» потерпели четыре поражения кряду. Следующий матч «Вашингтон» проведет 23 февраля на своей площадке против «Питтсбурга».

«Нью-Джерси Девилз» 25 февраля встретятся в гостях с «Детройтом».