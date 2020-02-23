Дубль Малкина не помог «Питтсбургу» спастись от поражения в матче с «Баффало» - Советский спорт
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23 февраля 2020 01:17ХоккейШарафудинов Виктор

Дубль Малкина не помог «Питтсбургу» спастись от поражения в матче с «Баффало»

«Пингвины» идут на третьем месте в Восточной конференции

Игра регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» – «Баффало» завершилась со счетом 2:5 (0:3, 1:0, 1:2).

К 11-й минуте «пингвины» проигрывали 0:3. Уже на 14-й секунды встречи отличился латвийский форвард «Сэйбрз» Земгус Гиргесонс. На 7-й минуте шайбу забросил Сэм Райнхарт, а затем Джек Айкел реализовал большинство.

На 32-й минуте Евгений Малкин «размочил» счет точным кистевым броском, однако по ходу третьего периода «Баффало» увеличил свой перевес. На 46-й отличился Джефф Скиннер, а на 53-й Айкел забросил свою вторую шайбу (снова в большинстве). На 58-й вслед за американцем дубль оформил Малкин. Всего на счету Евгения 20 голов в нынешнем сезоне.

«Питтсбург» идет на третьем месте в Восточной конференции, набрав 80 очков в 60 матчах.

«Баффало» занимает 12-ю строчку (64 очка, 63 игры).

23 февраля «Питтсбург» сыграет в гостях с «Вашингтоном», а «Баффало» примет «Виннипег».

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