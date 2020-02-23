«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе», Шестеркин признан первой звездой матча Нью-Йоркцы одержали третью победу подряд.

«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

В составе победителей дважды партнерам ассистировал Артемий Панарин. Российский форвард набрал 83 (31+52) очка в текущем сезоне. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 44 броска по своим воротам из 46 и был признан первой звездой матча.

Клуб из Нью-Йорка набрал 70 очков и занимает десятое место в таблице Восточной конференции. «Шаркс» - 13-е на Западе (56).

Обе команды следующие матчи проведут против «Айлендерс» в гостях. «Сан-Хосе» сыграет с «Островитянами» 24 февраля, а «Рейнджерс» - 26-го.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Фаст, 10 (Панарин), 47. Зибанежад (Панарин), 38 — Торнтон, 18, 34.