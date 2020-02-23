«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе», Шестеркин признан первой звездой матча

«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).
В составе победителей дважды партнерам ассистировал Артемий Панарин. Российский форвард набрал 83 (31+52) очка в текущем сезоне. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 44 броска по своим воротам из 46 и был признан первой звездой матча.
Клуб из Нью-Йорка набрал 70 очков и занимает десятое место в таблице Восточной конференции. «Шаркс» - 13-е на Западе (56).
Обе команды следующие матчи проведут против «Айлендерс» в гостях. «Сан-Хосе» сыграет с «Островитянами» 24 февраля, а «Рейнджерс» - 26-го.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Фаст, 10 (Панарин), 47. Зибанежад (Панарин), 38 — Торнтон, 18, 34.
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