«Монреаль» обыграл «Оттаву», Ковальчук набрал одно очко (видео) «Канадиенс» одержали вторую победу подряд.

«Оттава» на своем льду проиграла «Монреалю» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:3 (0:2, 0:1, 0:0).

Нападающий гостей Илья Ковальчук сделал одну результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности «+3».

Игроки «Оттавы» Артем Анисимов и Никита Зайцев результативными действиями не отметились.

В таблице Восточной конференции «Канадиенс» занимают 12- место, набрав 66 очков. «Сенаторз» - 15-е (53).

25 февраля «Оттава» сыграет в гостях с «Коламбусом», а днем позже «Монреаль» примет «Ванкувер».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Монреаль» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Голы: Доми, 2, 11. Байрон (Ковальчук), 38.