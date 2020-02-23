«Монреаль» обыграл «Оттаву», Ковальчук набрал одно очко (видео)

«Оттава» на своем льду проиграла «Монреалю» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:3 (0:2, 0:1, 0:0).
Нападающий гостей Илья Ковальчук сделал одну результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности «+3».
Игроки «Оттавы» Артем Анисимов и Никита Зайцев результативными действиями не отметились.
В таблице Восточной конференции «Канадиенс» занимают 12- место, набрав 66 очков. «Сенаторз» - 15-е (53).
25 февраля «Оттава» сыграет в гостях с «Коламбусом», а днем позже «Монреаль» примет «Ванкувер».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Монреаль» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Голы: Доми, 2, 11. Байрон (Ковальчук), 38.
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