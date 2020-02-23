«Каролина» взяла верх над «Торонто», Свечников сделал результативную передачу (видео) В последних четырех матчах «Мэйпл Лифс» потерпели три поражения.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» - «Каролина» завершился поражением хозяев со счетом 3:6 (1:0, 2:4, 0:2).

В составе победителей дубль оформил Уоррен Фегеле. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников набрал одно очко за результативную передачу. Всего на его счету 57 (24+33) очков в текущем сезоне.

Команды расположились на соседних строчках в таблице Восточной конференции. «Харрикейнз» - восьмые (74 очка), «Мэйпл Лифс» - девятые (72).

26 февраля «Каролина» примет «Даллас», а «Торонто» сыграет в гостях против «Тампы».

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Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Каролина» — 3:6 (1:0, 2:4, 0:2)

Голы: Керфут, 20. Тимашов, 34. Энгвалль, 36 — Валльмарк, 26. Нидеррайтер, 30. Фогеле, 31, 41. Терявяйнен (Свечников), 34. Нечас, 44.