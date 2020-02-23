«Тампа» проиграла «Аризоне», Василевский пропустил семь шайб (видео) «Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд после победной серии из 11 матчей.

«Аризона» обыграла «Тампу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0).

У гостей результативной передачей отметился Никита Кучеров. В активе российского нападающего 76 (29+47) очков в текущем сезоне. Голкипер Андрей Василевский отразил 34 броска из 41.

В составе победителей одно очко за голевую передачу набрал защитник Илья Любушкин.

«Тампа» занимает второе место в таблице Восточной конференции. В активе команда 85 очков. «Аризона» - седьмая на Западе (70).

26 февраля «Лайтнинг» примут «Торонто», а «Койотис» - «Флориду».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Тампа» — 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Голы: Гарленд (Любушкин), 18, 55. Келлер, 19, 52. Седерберг, 26. Ричардсон, 32. Степан, 59 — Сирелли, 4. Палат, 29. Пойнт (Кучеров), 31.