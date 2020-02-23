«Коламбус» по буллитам проиграл «Нэшвиллу», Гавриков набрал одно очко (видео) «Блю Джекетс» потерпели восьмое поражение подряд.

«Нэшвилл» на своем льду в серии буллитов одержал победу над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 Б (2:0, 1:3, 0:0, 1:0).

Победный буллит реализовал Рокко Гримальди.

В составе гостей одно очко за результативную передачу набрал Владислав Гавриков.

«Нэшвилл» набрал 68 очков и занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Коламбус» - седьмой на Востоке (74).

Следующие матчи обе команды проведут с «Оттавой» на своих площадках. «Блю Джекетс» примут «Сенаторз» 25 февраля, а «Предаторз» - 26-го.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Коламбус» — 4:3 Б (2:0, 1:3, 0:0, 1:0)

Голы: Джохансен, 1. Годро, 11. Сиссонз, 39 — Дженнер, 21:00. Робинсон (Гавриков), 25. Бемстрем, 38.

Победный буллит: Гримальди