«Коламбус» по буллитам проиграл «Нэшвиллу», Гавриков набрал одно очко (видео)

«Нэшвилл» на своем льду в серии буллитов одержал победу над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 Б (2:0, 1:3, 0:0, 1:0).
Победный буллит реализовал Рокко Гримальди.
В составе гостей одно очко за результативную передачу набрал Владислав Гавриков.
«Нэшвилл» набрал 68 очков и занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Коламбус» - седьмой на Востоке (74).
Следующие матчи обе команды проведут с «Оттавой» на своих площадках. «Блю Джекетс» примут «Сенаторз» 25 февраля, а «Предаторз» - 26-го.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Коламбус» — 4:3 Б (2:0, 1:3, 0:0, 1:0)
Голы: Джохансен, 1. Годро, 11. Сиссонз, 39 — Дженнер, 21:00. Робинсон (Гавриков), 25. Бемстрем, 38.
Победный буллит: Гримальди