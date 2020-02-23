Александр Овечкин: Рекорд Гретцки это вершина айсберга. Много нюансов должны сыграть так, как надо Сегодня россиянин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о своих шансах побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Рекорд Гретцки - это, конечно, вершина айсберга. Сейчас мне тяжело что-либо говорить. Почти 200 голов - это 4 сезона по 50. Если бы можно было заглянуть, что будет через четыре года… Посмотрим. Здесь очень много нюансов, которые должны сыграть так, как надо», - приводит слова россиянина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата «Нью-Джерси» – «Вашингтон» (3:2) капитан «Кэпиталз» забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает восьмое место в истории лиги.

Рекорд принадлежит Гретцки, который забил 894 гола.