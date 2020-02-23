Шестеркин повторил рекорд «Рейнджерс» 78-летней давности - Советский спорт
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23 февраля 2020 09:01ХоккейКорегин Владислав

Шестеркин повторил рекорд «Рейнджерс» 78-летней давности

В 2014 году российский вратарь был выбран командой в четвертом раунде драфта под общим 118-м номером.

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразив 44 броска по своим воротам из 46 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) повторил клубный рекорд команды.

24-летний россиянин стал вторым вратарем-новичком «Рейнджерс», которому удалось победить в семи матчах подряд.

Ранее этот рекорд принадлежал вратарю Джими Генри, победная серия которого продолжалась с 18 января по 5 февраля 1942 года.

Отметим, что Шестеркин был признан первой звездой матча с «Шаркс». Его команда с 70 очками занимает десятое место в таблице Восточной конференции.

Дебют в НХЛ состоялся 8 января в матче против «Колорадо» (5:3).

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