Шестеркин повторил рекорд «Рейнджерс» 78-летней давности

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразив 44 броска по своим воротам из 46 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) повторил клубный рекорд команды.
24-летний россиянин стал вторым вратарем-новичком «Рейнджерс», которому удалось победить в семи матчах подряд.
Ранее этот рекорд принадлежал вратарю Джими Генри, победная серия которого продолжалась с 18 января по 5 февраля 1942 года.
Отметим, что Шестеркин был признан первой звездой матча с «Шаркс». Его команда с 70 очками занимает десятое место в таблице Восточной конференции.
Дебют в НХЛ состоялся 8 января в матче против «Колорадо» (5:3).
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