Два очка Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в игре против «Вегаса» (видео)

«Вегас» одержал победу над «Флоридой» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).
В составе «Пантерз» два (1+1) очка набрал Евгений Дадонов. Всего на его счету 46 (25+21) очков в текущем сезоне.
«Голден Найтс» набрали 74 очка и занимают пятое место в таблице Западной конференции. «Пантерз» - 11-е на Востоке (70).
Следующие матчи обе команды проведут на выезде. 24 февраля «Вегас» сыграет с «Анахаймом», а 26-го числа «Флорида» с «Аризоной».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Флорида» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Голы: Носек, 12. Каррье, 33. Пачоретти, 40. Смит, 41. Смит, 59 - Хоффман, 4. Дадонов (бол.), 21. Саарела ( Дадонов), 46.
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