Уэйн Гретцки: У Овечкина есть все, чтобы побить мой рекорд Россиянин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин имеет все шансы побить его рекорд по количеству голов в НХЛ.

«Рекорды ставятся, чтобы их кто-нибудь побил. Трудно сделать то, что я сделал, но и действительно трудно делать то, что Овечкин делает сейчас. У него есть реальный шанс сделать это. Необходимы две вещи. Вы должны оставаться здоровым, что он доказал на протяжении всей своей карьеры. И, во-вторых, нужно быть в хорошей команде. Для моего успеха мне пришлось играть с классными партнерами, а он тоже играет с хорошими хоккеистами, и это, очевидно, помогает», - цитирует канадца официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» – «Вашингтон» (3:2) капитан «Кэпиталз» забросил свою 700-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Гретцки, который забил 894 гола.

«Вашингтон» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 80 очков.

23 февраля «Кэпиталз» на своем льду примут «Питтсбург».