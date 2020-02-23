Яромир Ягр: Рекорд Гретцки в опасности

Знаменитый чешский хоккеист Яромир Ягр считает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заслуживает того, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ.
«Рекорд Гретцки в опасности. Если Овечкин останется в НХЛ и сохранит страсть к игре, то сможет сделать это. Он всегда был хоккеистом, который делал все для побед своей команды, он заслуживает этого. У него огромный талант, он отличный пример для подражания другим хоккеистам», - цитирует официальный сайт НХЛ Ягра.
Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» – «Вашингтон» (3:2) капитан «Кэпиталз» забросил свою 700-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола. Ягр в списке лучших снайперов в истории лиги занимает третье место. В активе чеха 766 заброшенных шайб.
«Вашингтон» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 80 очков.
23 февраля «Кэпиталз» на своем льду примут «Питтсбург».
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