Яромир Ягр: Рекорд Гретцки в опасности - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 февраля 2020 10:05ХоккейНечаев Юрий

Яромир Ягр: Рекорд Гретцки в опасности

Чех занимает третье место по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

Знаменитый чешский хоккеист Яромир Ягр считает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заслуживает того, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

«Рекорд Гретцки в опасности. Если Овечкин останется в НХЛ и сохранит страсть к игре, то сможет сделать это. Он всегда был хоккеистом, который делал все для побед своей команды, он заслуживает этого. У него огромный талант, он отличный пример для подражания другим хоккеистам», - цитирует официальный сайт НХЛ Ягра.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» – «Вашингтон» (3:2) капитан «Кэпиталз» забросил свою 700-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола. Ягр в списке лучших снайперов в истории лиги занимает третье место. В активе чеха 766 заброшенных шайб.

«Вашингтон» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 80 очков.

23 февраля «Кэпиталз» на своем льду примут «Питтсбург».

Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Возвращение Черышева и плакат Смолова «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс очередного тура европейских чемпионатов. 22.02.2020 08:09 Футбол Федоровский Александр
«Рейнджерс» обязаны сохранить тройки Панарина и Бучневича Обозреватель «Советского спорта» - о важности российских хоккеистов для клуба из Нью-Йорка. 21.02.2020 00:00 Хоккей Славин Виталий
Обыски у биатлонистов? По делу! Сами виноваты! Колонка Яременко Главный редактор «Советского спорта» в своей полемичной колонке обращается к главному спортивному скандалу последних суток. 22.02.2020 14:50 Биатлон Яременко Николай
Еще по теме:
Посольство РФ в Италии: Полиция не нашла улик против Логинова и Касперовича Александр Логинов: Может, кому-то станет комфортнее, если я завершу карьеру Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на ЧМ, россияне – четвертые
Мариуш Йоп: В 2013-м мне пересадили печень. Был риск, что не приживется Наш корреспондент встретился с бывшим защитником «Москвы», который объяснил моду на поляков в РПЛ, рассказал о работе тренером «Вислы» и проблемах со здоровьем по окончании игровой карьеры. 21.02.2020 13:30 Футбол Джума Иван
Трудовые будни «Сельты»: команда Смолова вдесятером выстрадала победу над «Леганесом» Оскар Гарсия снял Федора с игры в середине второго тайма, чтобы укрепить оборону. 22.02.2020 17:10 Футбол Шарафудинов Виктор
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья
«Краснодар» отбивает летние расходы. Итоги трансферных окон в РПЛ После масштабной летней трансферной кампании под Лигу чемпионов «быки», чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей и разгрузить ведомость раздали игроков почти на 19 млн евро. 22.02.2020 15:07 Футбол Зибрак Артем
Стипе Плетикоса: «Спартак» будет фаворитом в кубковом матче с ЦСКА «Спартак» сыграет с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России. 21.02.2020 20:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
10:21 Хоккей Александр Овечкин: Без родительского надзора моя карьера вряд ли была бы такой успешной
10:19 Бокс Деонтей Уайлдер: Сегодня победил лучший. Фьюри показал отличное выступление
10:08 Футбол Тимо Вернер: Возможно, я хорошо бы вписался в «Ливерпуль» со своим стилем игры
10:05 Хоккей Яромир Ягр: Рекорд Гретцки в опасности
09:52 Бокс Фьюри - после победы над Уайлдером: Король вернулся на трон
09:43 Футбол «Барселона» обошла «Реал» по забитым мячам за всю историю чемпионата Испании
09:41 Хоккей Тодд Рирден: Овечкин - настоящая суперзвезда и лучший снайпер, которого я когда-либо видел
09:27 Футбол Деннис Прат: «Лестер» проиграл одной из лучших команд Европы
09:26 Хоккей Уэйн Гретцки: У Овечкина есть все, чтобы побить мой рекорд
09:17 Футбол Габриэл Жезус: В моменте с голом я думал, что Марез сам пробьет по воротам
09:14 Хоккей Два очка Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в игре против «Вегаса» (видео)
09:06 Футбол Брендан Роджерс: Гол «Манчестер Сити» в концовке был слишком легким
09:01 Хоккей Шестеркин повторил рекорд «Рейнджерс» 78-летней давности
08:49 Бокс Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера
08:47 Футбол Хосеп Гвардиола: Моя команда смогла хорошо отреагировать на незабитый пенальти
08:38 Футбол «Аякс» подписал полузащитника «Сан-Паулу»
08:28 Футбол Три матча чемпионата Италии перенесены из-за коронавируса
08:17 Хоккей Александр Овечкин: Рекорд Гретцки это вершина айсберга. Много нюансов должны сыграть так, как надо
08:04 Хоккей «Коламбус» по буллитам проиграл «Нэшвиллу», Гавриков набрал одно очко (видео)
07:48 Хоккей «Тампа» проиграла «Аризоне», Василевский пропустил семь шайб (видео)
США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
23 февраля: об истоках праздника в Белгородской области и традициях времён СССР
Неделя в Башкирии: одним — совещания и ресторан, другим — пробки, отопление, буран
Дело оренбургского экс-министра Михаила Маслова довели до суда
Тюмень признали одним из самых безопасных городов
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика