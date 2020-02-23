Александр Овечкин: Без родительского надзора моя карьера вряд ли была бы такой успешной Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после своей 700-й шайбы в НХЛ отметил огромный вклад своих родителей в его успешную карьеру.

– Родители внесли очень весомый вклад для меня и как игрока, и как человека в принципе. Сколько отец потратил своего времени, здоровья – вставать в семь утра, стоять около льда, не понимая, получится или не получится. Опять же, здесь без родительского надзора, без родительских каких-то советов вряд ли что-то получилось бы. И сколько таких примеров, сколько людей. У меня в команде то же самое – сколько людей занималось, но не получилось, – сказал Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата «Нью-Джерси» – «Вашингтон» (3:2) капитан «Кэпиталз» забросил свою 700-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Гретцки, который забил 894 гола.

«Вашингтон» с 80 очками идет на четвертой позиции в таблице Восточной конференции. Сегодня команда на своем льду примет «Питтсбург».