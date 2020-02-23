«Ты знаешь, Железяка, это только начало!». Ковальчук поздравил Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ Капитан «Вашингтона» забил юбилейный гол в ворота «Нью-Джерси».

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук поздравил Александра Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ.

«Поздравляю тебя с 700-й шайбой. Ты знаешь, Железяка, это только начало! Впереди много хоккея, много голов. Желаю тебе побить все рекорды, а мы всегда рядом. Переживаем, болеем, поддерживаем. Удачи, братан. Главное - без травм!

Вообще первое, что приходит в голову - это как мы познакомились. Мне было 14 лет, тебе - 13. Мы были на сборах в Ярославле. Считаю тебя эталоном хоккеиста, отличным примером для детей», - цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» – «Вашингтон» (3:2) капитан «Кэпиталз» забросил свою 700-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола.

«Вашингтон» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 80 очков.

23 февраля «Кэпиталз» на своем льду примут «Питтсбург».