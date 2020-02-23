Знарок - Овечкину: 700 голов в НХЛ - это очень круто. Дай бог тебе и Гретцки опередить

Главный тренер «Спартака» и бывший главный тренер сборной России Олег Знарок присоединился к поздравлениям Александру Овечкину.
«700 голов в НХЛ - это очень круто. Я очень рад за тебя. Саша - обожаю, люблю! Дай бог тебе и Гретцки опередить. В каждом сезоне ты выдаешь феноменальную игру. Мои советы даже тебе не нужны. Большой привет семье. Ребеночек пусть будет здоров, растет, станет хоккеистом. Поздравляю маму и папу. Очень вас всех уважаю», - цитирует Знарка официальный сайт НХЛ.
Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» – «Вашингтон» (3:2) капитан «Кэпиталз» забросил свою 700-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола.
«Вашингтон» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 80 очков.
23 февраля «Кэпиталз» на своем льду примут «Питтсбург».
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