Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ, Шестеркин - третьей (видео) Лига назвала имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первый звездой дня был признан водитель ледозаливочной машины Дэвид Эйрс.

В матче против «Торонто» (6:3) травмы получили оба голкипера «Каролины», и место в воротах «Харрикейнз» пришлось занять так называемому чрезвычайному вратарю, которым в этом матче был местный сотрудник арены - 42-летний Дэвид Эйрс. Он появился на площадке при счете 3:1 в пользу «Каролины», пропустил две шайбы и отразил восемь бросков.

Второй звездой дня назван нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

В игре против «Нью-Джерси» (2:3) россиянин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.

Замкнул тройку голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 44 из 46 бросков по своим воротам в игре против «Сан-Хосе» (3:2).