Игорь Шестеркин: Вратарь должен быть всегда готов помочь команде Сегодня голкипер помог «Рейнджерс» одержать третью победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился эмоциями после победы над «Сан-Хосе».

«Мне нравится, когда по моим воротам много бросают. Но вообще число бросков неважно, надо быть готовым всегда и помогать команде побеждать», - приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Шестеркин отразил 44 броска по своим воротам из 46 и был признан первой звездой матча, а позднее и третьей звездой игрового дня в НХЛ.

Клуб из Нью-Йорка набрал 70 очков и занимает десятое место в таблице Восточной конференции. 26 февраля «Рейнджерс» сыграют в гостях против «Айлендерс».