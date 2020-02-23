Игорь Шестеркин: Вратарь должен быть всегда готов помочь команде

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился эмоциями после победы над «Сан-Хосе».
«Мне нравится, когда по моим воротам много бросают. Но вообще число бросков неважно, надо быть готовым всегда и помогать команде побеждать», - приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Шестеркин отразил 44 броска по своим воротам из 46 и был признан первой звездой матча, а позднее и третьей звездой игрового дня в НХЛ.
Клуб из Нью-Йорка набрал 70 очков и занимает десятое место в таблице Восточной конференции. 26 февраля «Рейнджерс» сыграют в гостях против «Айлендерс».
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