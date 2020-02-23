Евгений Кузнецов: Сам и гола-то Овечкина не видел, только и услышал, что звон штанги и рев трибун Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов – о 700-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ.

- Я сам и гола-то не видел. Пытался сгруппироваться перед падением. Только и услышал, что звон штанги и рев трибун. Здорово, что попаду на эти кадры и фотографии. Когда стану стареньким, смогу показывать их моим детям и друзьям. Что, мол, и я там тоже случайно оказался, - цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что свою 700-ю шайбу капитан «Кэпиталз» забросил в игре против «Нью-Джерси» (2:3) в НХЛ, Кузнецов выступил ассистентом в этом моменте.