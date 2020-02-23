Шелдон Киф: Исходя из того, как проходил матч, «Каролине» не нужен был вратарь

- Я сказал команде, что если мы не изменим стиль игры, то сопернику не будет нужен даже вратарь. Мы не бросаем по воротам, не создаем моменты, ничего не происходит. Им не нужен был вратарь исходя из того, как проходил матч, - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.
Добавим, что «Мэйпл Лифс» с 72 очками остались на третьем месте Атлантического дивизиона с преимуществом в два очка над «Флоридой».
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