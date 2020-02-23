Евгений Малкин: Мы не были готовы к матчу с «Баффало» Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин – о поражении команды в матче против «Баффало» (2:5).

- Мы не были готовы. В последних матчах 10 мы играли не лучшим образом. Одни и те же ошибки... Это неправильно. Осталось 20 матчей, сейчас все сражаются за плей-офф, - цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Добавим, что на счету Малкина в этой встрече две заброшенные шайбы.