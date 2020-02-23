«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Металлург» Матч состоялся в Магнитогорске.

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Салават Юлаев» завершилась со счетом 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1).

Нападающий хозяев Сергей Мозякин открыл счет на 43-й минуте, но на 47-й Эдуард Гиматов восстановил равновесие. Автором победной шайбы «Салавата» стал Сакари Маннинен, реализовав большинство на 4-й минуте овертайме после передачи Линуса Умарка.

«Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков в 61 игре. Магнитогорский «Металлург» находится на седьмой позиции, имея 65 очков после 60 встреч.

Уфимский клуб завершит регулярный чемпионат выездным матчем против «Ак Барса» 25 февраля.

«Металлургу» осталось провести две встречи в гостях. 25 февраля магнитогорская команда сыграет с «Сибирью», а 27-го – с «Торпедо».