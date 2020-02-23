СКА разгромил в Хельсинки «Йокерит», одержав 11-ю победу кряду - Советский спорт
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23 февраля 2020 19:19ХоккейШарафудинов Виктор

СКА разгромил в Хельсинки «Йокерит», одержав 11-ю победу кряду

Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – СКА завершился со счетом 1:6 (1:1, 0:2, 0:3).

На 5-й минуте счет открыл защитник хозяев Микко Лехтонен, реализовав большинство, но в дальнейшем шайбы забрасывали только гости.

Кирилл Марченко отличился на 10-й минуте, Иван Морозов – на 31-й, Евгений Кетов – на 35-й, а Миро Аалтонен – на 49-й (в большинстве). На 59-й с интервалом в 23 секунды авторами голов стали Василий Подколзин и Ярно Коскиранта.

Команда Алексея Кудашова одержала 11-ю победу подряд. СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 91 очко в 61 матче. У московского ЦСКА 92 очка после 60 встреч.

«Йокерит» находится на третьей строчке, оставшись с 84 очками после 61 матча.

Обе команды завершат регулярный чемпионат 25 февраля. «Йокерит» сыграет в гостях с «Торпедо», а в Москве состоится матч ЦСКА – СКА.

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