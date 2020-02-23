Минское «Динамо» уступило в гостях «Ак Барсу» - Советский спорт
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23 февраля 2020 19:32Хоккей

Минское «Динамо» уступило в гостях «Ак Барсу»

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Ак Барсу» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:5.

В составе белорусской команды заброшенными шайбами отметились Шейн Принс (23-я и 57-я минуты), Андрей Костицын (38) и Александр Павлович (43), у казанского клуба отличились Андрей Педан (35), Михаил Глухов (48), Кирилл Петров (52), Виктор Тихонов (54) и Данис Зарипов (58).

После этой игры «Ак Барс» набрал 89 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 37 очками занимает на Западе 12-е место.

В следующем матче «Динамо» дома сыграет против «Локомотива», а «Ак Барс» на своем льду встретится с «Салаватом Юлаевым».

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