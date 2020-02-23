«Локомотив» выиграл у «Авангарда» с «сухим» счетом Матч состоялся в Балашихе.

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Локомотив» завершилась со счетом 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Единственную шайбу на 35-й минуте забросил Егор Аверин. Вратарь ярославцев Илья Коновалов отразил 34 броска хозяев.

«Авангард», потерпев третье поражение подряд, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея 83 очка после 61 игры.

«Локомотив» находится на шестом месте на Западе, набрав 70 очков в 60 матчах.

«Авангард» завершит регулярный чемпионат 25 февраля домашним матчем против «Автомобилиста».

«Локомотив» 25 февраля сыграет в Минске с «Динамо», а 27-го встретится в гостях с «Витязем».