Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Спартак» Хоккеисты московского «Динамо» в серии буллитов обыграли «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время встречи у бело-голубых заброшенной шайбой отметился Вячеслав Кулемин, в составе красно-белых отличился Анатолий Никонцев (45).

В серии буллитов победный бросок на счету Владимира Брюквина.

После этой игры «Динамо» набрало 80 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 75 очками занимает на Западе пятое место.

В следующем матче бело-голубые дома сыграют против «Трактора», а красно-белые на выезде встретятся с «Витязем».