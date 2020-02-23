Крикунов – о победе над «Спартаком»: Где-то «Динамо» повезло Встреча прошла на домашней арене бело-голубых.

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы сегодня праздновали день рождения Мальцева, ребята старались победить. В первом периоде бились, а дальше уже играть начали. Где-то нам повезло сегодня, плюс у нас появился буллитер», – цитирует специалиста Sport24.ru.

После этой игры «Динамо» набрало 80 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, а «Спартак», у которого 75 очков, занимает пятое место.

В следующем матче бело-голубые дома сыграют против «Трактора», а красно-белые на выезде встретятся с «Витязем».