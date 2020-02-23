Знарок – о матче с «Динамо»: В овертайме упустили гол из-за невнимательности Встреча прошла на домашней арене бело-голубых.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок – о поражения от «Динамо» (1:2 Б) в гостевом поединке регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, она была больше для зрителей. Мы готовимся сыграть с «Динамо» в плей-офф. Они еще могут обойти «Йокерит»? Думаю, вариантов нет.

В овертайме упустили гол из-за невнимательности. Хомченко неплохой матч провел, он одаренный мальчик, у него большое будущее. Он вполне может сыграть в плей-офф, Беспалов еще лечится», – цитирует специалиста Sport24.ru.

После этой игры «Динамо» набрало 80 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, а «Спартак», у которого 75 очков, занимает пятое место.

В следующем матче бело-голубые дома сыграют против «Трактора», а красно-белые на выезде встретятся с «Витязем».