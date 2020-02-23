«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» несмотря на гол Малкина - Советский спорт
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23 февраля 2020 22:52ХоккейШарафудинов Виктор

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» несмотря на гол Малкина

Овечкин на сей раз очков не набрал.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» – «Питтсбург» завершился со счетом 4:3 (1:0, 0:2, 3:1).

Чешский форвард «Кэпиталз» Якуб Врана открыл счет на 7-й минуте, но во втором периоде гости вырвались вперед. На 15-й минуте Патрик Хернквист завершил успешную атаку, в которой приняли участие Крис Летанг и Евгений Малкин, а 26 секунд спустя отличился Сидни Кросби.

«Вашингтон» переломил ход неудачно складывавшегося матча в третьей 20-минутке. На 42-й равновесие восстановил Том Уилсон, а на 45-й Карл Хагелин вывел «Кэпиталз» вперед.

На 49-й Малкин, кистевым броском забросив свою 21-ю шайбу в сезоне, сделал счет 3:3, но на 51-й отличился Ти Джей Оши, воспользовавшись суматохой у ворот Мэтта Мюррея, а за 57 секунд до конца Хагелин оформил дубль броском по пустым воротам.

Российские хоккеисты «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились. Напомним, что вчера Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ в выездном матче против «Нью-Джерси».

«Вашингтон», прервав серию из четырех поражений, занимает третье место в таблице Западной конференции. У «Кэпиталз» 82 очка после 62 игр. «Питтсбург» находится на четвертой строчке, потерпев третье поражение подряд (80 очков после 61 встречи).

25 февраля «Вашингтон» примет «Виннипег», а «Питтсбург» 26 февраля сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом».

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