Карлсон стал самым результативным защитником в истории «Вашингтона»

По итогам домашнего матча против «Питтсбурга» 30-летний американец Джон Карлсон стал самым результативным защитником в истории «Кэпиталз».

«Вашингтон» победил со счетом 5:3, а Карлсон помог организовать третий гол своей команды, ассистировав Карлу Хагелину.

Пресс-служба НХЛ сообщает, что Джон набрав 475 очков (105+370), побил клубный рекорд, принадлежавший Калле Юханссону. Швед выступал за «Кэпиталз» с 1989 по 2003 годы и в 983 матчах набрал 474 очка (113+361).

