«Даллас» вырвал победу у «Чикаго», Радулов отдал голевой пас

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» – «Чикаго» завершился в пользу хозяев – 2:1.
В составе победителей по шайбе забросили Джо Павелски и Тайлер Сегин. У гостей это сделал Доминик Кубалик.
Российский форвард «Старз» Александр Радулов провел на льду 12 минут и 53 секунды. За это время он отдал голевой пас, нанес 2 броска в створ, заработал 2 штрафные минуты и закончил матч с показателем полезности «+1».
Его партнер по команде – Денис Гурьянов отыграл 8 минут и нанес 3 броска, а голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 31 бросок из 33.
После этой встречи «Старз» занимают третье место в таблице «Запада», набрав 78 очков. У «Чикаго» – 62 очка и 12-я позиция.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» – «Чикаго» – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Павелски (Радулов, Янмарк), 15:20 – 1:0; Кубалик (Кейн, Кит), 27:06 – 1:1; Сегин (Перри, Бенн), 36:29 – 2:1
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