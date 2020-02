Ковальчук стал партнером Овечкина по «Вашингтону»

Российский нападающий Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Вашингтоне».

«Кэпиталз» и «Монреаль» произвели обмен, в результате которого россиянин отправился в столицу США, а «Канадиенс» получили пик в третьем раунде драфта 2020 года.

WELCOME KOVY!!!



Washington trades their 3rd Round selection in 2020 for Ilya Kovalchuk#ALLCAPS pic.twitter.com/NO6iIj8DuW