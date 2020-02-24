Ковальчук стал партнером Овечкина по «Вашингтону» Для россиянина «Кэпиталз» станут уже третьей командой в текущем сезоне.

Российский нападающий Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Вашингтоне».

«Кэпиталз» и «Монреаль» произвели обмен, в результате которого россиянин отправился в столицу США, а «Канадиенс» получили пик в третьем раунде драфта 2020 года.

WELCOME KOVY!!!



Washington trades their 3rd Round selection in 2020 for Ilya Kovalchuk#ALLCAPS pic.twitter.com/NO6iIj8DuW — Washington Capitals (@Capitals) February 24, 2020

Напомним, уже по ходу нынешнего сезона Ковальчук перешел из «Лос-Анджелеса» в «Монреаль». В составе канадского клуба он провел 22 матча, в которых набрал 13 (6+7) очков.

Ковальчук присоединяется в «Вашингтоне» к российским игрокам команды Александру Овечкину, Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову и Илье Самсонову.

«Кэпиталз» занимают четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка после 62 игр. 26 февраля «Вашингтон» на своем льду примет «Виннипег».