«Айлендерс» переиграли «Сан-Хосе», Варламов отразил 29 бросков (видео) Шаркс потерпели четвертое поражение подряд.

«Айлендерс» одержали победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Дубль в составе победителей оформил Андерс Ли. Голкипер Семен Варламов отразил 29 бросков по своим воротам из 30.

Нью-Йоркцы набрали 76 очков и занимают шестое место в таблице Восточной конференции, «Шаркс» - 13-е на Западе (56).

26 февраля «Айлендерс» примут «Рейнджерс», а «Сан-Хосе» сыграет в гостях против «Филадельфии».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Сан-Хосе» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Ли, 7, 22. Тэйвз, 38. Бэйли, 58 — Гамбрелл, 11.