Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» (видео) «Блюзмены» одержали четвертую победу подряд.

«Миннесота» на своем льду проиграла «Сент-Луису» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4 (0:2, 1:1, 0:1).

В составе победителей одну из шайб забросил Иван Барбашев. Россиянин, отличившийся в меньшинстве, забил 10-й гол в сезоне.

«Сент-Луис» набрал 82 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота» - 11-я (65).

Следующие матчи обе команды проведут 26 февраля на своих площадках. «Блюзмены» примут «Чикаго», а «Уайлд» - «Коламбус».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Фолиньо, 22 — Кайру, 12. Шенн, 15. Сундквист, 30. Барбашев, 46.