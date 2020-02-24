Генеральный менеджер «Вашингтона»: Ковальчук внесет свой вклад в нашу атакующую игру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 февраля 2020 09:10ХоккейНечаев Юрий

Генеральный менеджер «Вашингтона»: Ковальчук внесет свой вклад в нашу атакующую игру

Сегодня россиянин стал игроком столичного клуба.

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком.

«Илья - талантливый нападающий, который обеспечит дополнительную глубину и гибкость в атаке. Он очень мастеровитый форвард, который внесет свой вклад в нашу атакующую игру», - цитирует Маклеллана пресс-служба «Кэпиталз».

Напомним, «Вашингтон» и «Монреаль» произвели обмен, в результате которого россиянин отправился в столицу США, а «Канадиенс» получили пик в третьем раунде драфта 2020 года.

Уже по ходу нынешнего сезона Ковальчук перешел из «Лос-Анджелеса» в «Монреаль». В составе канадского клуба он провел 22 матча, в которых набрал 13 (6+7) очков.

Ковальчук присоединяется в «Вашингтоне» к российским игрокам команды Александру Овечкину, Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову и Илье Самсонову.

«Кэпиталз» занимают четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка после 62 игр. 26 февраля «Вашингтон» на своем льду примет «Виннипег».

Андрей Воронин: Жалко девушку – судью, которая попала в неприятную ситуацию Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин о финале Кубка легенд. 23.02.2020 19:27 Футбол Григорьевская Юлия
Юрловой - букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 в Антхольцеуже пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:05 Биатлон Тигай Лев
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Фернандо Морьентес: Смолов? Сложно представить, что кто-то сравнится с Мостовым Бывший форвард «Реала» принимает участие в «Кубке легенд». 21.02.2020 17:00 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
«ПСЖ» обыграл «Бордо» благодаря дублю Маркиньоса «Атлетико» одержал победу над «Вильярреалом» «Севилья» разгромила «Хетафе» и вышла на третье место в чемпионате Испании
Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль А ведь мы могли бороться даже за победу! Жаль, все испортила стрельба. Светлана Миронова в свой 26-й день рождения не справилась со стойкой, зашла на штрафной круг и лишила сборную возможности попасть на подиум. 22.02.2020 15:49 Биатлон Мысин Николай
Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 10:42 Бокс Усачев Владислав
Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев
Трудовые будни «Сельты»: команда Смолова вдесятером выстрадала победу над «Леганесом» Оскар Гарсия снял Федора с игры в середине второго тайма, чтобы укрепить оборону. 22.02.2020 17:10 Футбол Шарафудинов Виктор
Андрей Тихонов: Решили отдать победу в финале сборной звезд, чтобы не было бардака Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов о финале Кубка легенд. 23.02.2020 19:25 Футбол Григорьевская Юлия
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
09:10 Хоккей Генеральный менеджер «Вашингтона»: Ковальчук внесет свой вклад в нашу атакующую игру
08:57 Теннис Россиянка Александрова потеряла одну позицию в рейтинге WTA
08:49 Теннис Медведев остался на пятом месте в рейтинге АТР
08:33 Хоккей Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» (видео)
08:22 Хоккей «Айлендерс» переиграли «Сан-Хосе», Варламов отразил 29 бросков (видео)
08:10 Хоккей Ковальчук стал партнером Овечкина по «Вашингтону»
02:07 Хоккей «Даллас» вырвал победу у «Чикаго», Радулов отдал голевой пас
01:19 Футбол «ПСЖ» обыграл «Бордо» благодаря дублю Маркиньоса
00:57 Футбол «Атлетико» одержал победу над «Вильярреалом»
00:38 Футбол «Сочи» объявил о трансфере чемпиона мира Адиля Рами
00:19 ММА Харитонов нокаутировал Родригеса на турнире в Белоруссии (видео)
00:05 Футбол Паулу Фонсека: «Рома» стала играть смелее, и в данный момент это очень важно
23:52 Футбол Бруну Фернандеш: «МЮ» хочет попасть в Лигу чемпионов
23:46 Футбол Матч плей-офф Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец» могут перенести из Милана из-за коронавируса
23:35 Футбол Артета – после победы над «Эвертоном»: Это лучшая неделя в моей карьере
23:31 Баскетбол Сергей Базаревич: Игра сборной России с Македонией выглядела не осень красиво
23:21 Хоккей Карлсон стал самым результативным защитником в истории «Вашингтона»
23:12 ММА Коста – Адесанье: Я убью тебя, грязный новозеландец
22:52 Хоккей «Вашингтон» обыграл «Питтсбург» несмотря на гол Малкина
22:40 Биатлон Касперович опроверг заявление Драчева о возбуждении уголовного дела
США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
Губернатор Приморья принял участие в лыжном марафоне «Сихотэ-Алинь» в Арсеньеве
Управляющая компания от застройщика: хорошо или плохо?
Источник выбросов в Омске, обыски у депутата горсовета, Калинин под домашним арестом
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика