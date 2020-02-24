Генеральный менеджер «Вашингтона»: Ковальчук внесет свой вклад в нашу атакующую игру

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком.
«Илья - талантливый нападающий, который обеспечит дополнительную глубину и гибкость в атаке. Он очень мастеровитый форвард, который внесет свой вклад в нашу атакующую игру», - цитирует Маклеллана пресс-служба «Кэпиталз».
Напомним, «Вашингтон» и «Монреаль» произвели обмен, в результате которого россиянин отправился в столицу США, а «Канадиенс» получили пик в третьем раунде драфта 2020 года.
Уже по ходу нынешнего сезона Ковальчук перешел из «Лос-Анджелеса» в «Монреаль». В составе канадского клуба он провел 22 матча, в которых набрал 13 (6+7) очков.
Ковальчук присоединяется в «Вашингтоне» к российским игрокам команды Александру Овечкину, Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову и Илье Самсонову.
«Кэпиталз» занимают четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка после 62 игр. 26 февраля «Вашингтон» на своем льду примет «Виннипег».
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